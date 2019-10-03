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أخبار العالم

الجيش السوري يعلن إحباط هجمات لمسلحي داعش في بادية حمص الشرقية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:27 م
الجيش السوري
الجيش السوري
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أ ش أ
أعلن مصدر عسكري سوري أن وحدات الجيش تمكن من إحباط هجمات شنها مسلحو "داعش" الإرهابي على عدد من نقاطها وسط البلاد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، عن المصدر العسكري قوله إن الجيش أحبط عدة هجمات لمسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي على عدد من نقاطه العسكرية الواقعة باتجاه الطريق الواصل ما بين منطقة الشولا حتى محيط السخنة في أقصى بادية حمص الشرقية.

ولفت المصدر إلى أنه دارت اشتباكات عنيفة استمرت عدة ساعات تمكن خلالها الجيش السوري من إفشال الهجمات بالكامل وإيقاع عدد من مسلحي التنظيم قتلى ومصابين، وإجبار الباقين منهم على الفرار باتجاه عمق البادية.

وذكر المصدر نفسه أن الطيران الحربي السوري شن سلسلة غارات استهدفت نقاط انتشار مسلحي (داعش) على طول خطوط الاشتباك، وأن الغارات طالت أهدافا متحركة للتنظيم على امتداد محيط بادية السخنة وعلى مقربة من المنطقة الممتدة إلى بادية دير الزور في أقصى ريف حمص الشرقي، ما أسفر عن إيقاع إصابات مباشرة في صفوف التنظيم وتكبيده خسائر بالأرواح والعتاد.
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