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منوعات

راقصة تتحول لـ زومبي في ثلاث ساعات.. والسبب مساحيق التجميل

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:12 ص
زومبي
زومبي
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صدى البلد
تأسر مساحيق التجميل عقول النساء لإظهار جمالهن ولكن شر البلية ما يضحك حيث أصيبت شابة أمريكية بهلع بعد تحويلها على يد أخصائيين إلى مسخ باستخدام المساحيق .

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأميركية، خضوع الراقصة جاي فيرز لعملية وضع مكياج لتشبه الزومبي لثلاث ساعات ، الذي جعل وجهها يبدو مخيفا ومفزعا.

أوضحت جاي فيرز أنها كانت تستعد لالتقاط صور فوتوغرافية دعائية قبل أن تتفاجأ بمظهرها المرعب، الأمر الذي جعلها تتعرض لنوبة هلع، مما استدعى نقلها إلى مستشفى بومونت في مدينة رويال أوك بولاية ميشيغن.

من جانبها رفضت المستشفى التعليق على حالتها ، لكنه قال إنها عولجت وعادت إلى منزلها في اليوم ذاته.
راقصة تتحول لـ زومبي في ثلاث ساعات.. والسبب مساحيق التجميل
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