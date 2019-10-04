بعد فشل تشكيل الحكومة.. جانتس لـ نتنياهو : لا تتمسك بمنصبك

هاجم بيني جانتس رئيس حزب "كاحول لفان" الفائز في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، "بنيامين نتنياهو" زعيم حزب الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة.



ووجه جانتس رسالة إلى خصمه في الانتخابات، "بنيامين نتنياهو" قال فيها: "لا تتمسك بمنصبك سوف نأخذه ونقود البلاد".



وقال "جانتس" عبر حسابه في تويتر، إن الشيء الجيد والصحيح للمواطنين الإسرائيليين هو أن يكون لديهم رئيس وزراء مشغولًا بهم وليس بلوائح الاتهام ضده.



وأضاف:"يجب أن يكون لديه الوقت لإدارة الكابينت وليس المثول أمام المحاكم، يجب أن يكون لديه وقت للجلوس من أجل تطوير النظام الصحي وليس الجلوس للتشاور مع المحامين.