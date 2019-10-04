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صباح البلد يقدم تمارين رياضية لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:42 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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البهى عمرو
قدّم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة، التي من الممكن أن يتم ممارستها فى المنزل وأثناء الذهاب للعمل وخلال صعود السلم، موضحًا أن المواطن عليه أن يسير يوميًا لمدة تزيد عن 5 دقائق، مؤكدًا أن المواطن عليه أن يقوم بوضع السيارة الخاصة به بعيدًا عن العمل.

وأكد خبير اللياقة البدنية، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الجمعة، ضرورة ممارسة هذه التمارين يوميا لتقليل الضغط اليومي، لأنها تشبه حركات اليوجا لذلك يفضلها لتنشيط الدورة الدموية وتقليل الإصابات.

وأوضح حسام أبو هاشم أن هذه التمارين يمكن أن يمارسها أي شخص في أي سن على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وقال خبير اللياقة البدنية: إن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها فى المنزل أو الصالات الرياضية سواء في الصباح أو المساء.
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