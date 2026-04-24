وزيرة التضامن تتابع الموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي و مصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والوفد المرافق له "اللواء عيد الطويل رئيس مجلس إدارة شركة لوكوميد للأجهزة التعويضية، واللواء محمد على متولي رئيس اللجنة الفنية لمشروع الأجهزة التعويضية، والعقيد أحمد عزب أحد أعضاء اللجنة الفنية المشكلة للقوات المسلحة"، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة كأحد مكونات الكيان الضخم للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المزمع تنفيذه.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه في المرحلة الأولي، والتي تشمل تجهيز عدد 6 مراكز تجميع ومواءمة "كمرحلة أولى" " إنشائي- فني"، وكذا تدريب الكوادر البشرية المتخصصة على أيدي خبراء تابعين لإحدى الشركات العالمية الرائدة فى المجال، فضلا عن التعاقد مع الجهاز الإداري للوحدة المركزية لمراكز التجميع المواءمة المسندة إدارتها إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمراكز التجميع والمواءمة المرحلة الأولى، وتم تركيب الأجهزة والمعدات وتشغيلها تجريبيا بمعرفة الشركة العالمية المصدرة لها، بكل من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ودمنهور بمحافظة البحيرة، وجارى استلام وتركيب المعدات والآلات بمحافظات " الإسماعيلية – أسيوط- الأقصر- أسوان "، ومن المقرر بدء التشغيل الفعلي لمراكز المرحلة الأولي عقب الانتهاء من

التدريب المقرر للكوادر البشرية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وتقديم خدمات تأهيل متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن إتاحة أجهزة عالية الجودة، بأيد مصرية مدربة وبمستوى عالى من الكفاءة وبما يسهم في تحسين جودة حياتهم ويعزز استقلالهم ودمجهم في المجتمع .

وحضر الاجتماع المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة، والأستاذة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف"، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي،والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة مروة أحمد مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين، والمهندس لؤى أنس الاستشاري الهندسي لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة هدير عبد الرحيم مديرة الوحدة المركزية لمراكز التجميع والمواءمة.