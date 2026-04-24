خالد هاشم: خط إنتاج جديد ومركز رقمي يعززان توسع صناعة المشروبات في مصر

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع عدنان توبتش، مدير عام شركة كوكاكولا هيلينك مصر، والوفد المرافق له، لبحث الخطط التوسعية للشركة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة.



وتناول الاجتماع خطة الشركة لافتتاح خط إنتاج جديد بمصنعها في الإسكندرية خلال شهر يونيو المقبل، إلى جانب إنشاء مركز رقمي لتقديم خدمات تكنولوجية متكاملة لكيانات كوكاكولا هيلينك في 27 دولة بأوروبا وإفريقيا، حيث يوفر المركز حاليًا نحو 250 وظيفة، ومن المقرر زيادتها إلى 450 فرصة عمل بحلول عام 2027.



مزايا استثمارية فى مصر

وأكد الوزير ضرورة استفادة الشركة من المزايا الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري، والتي تؤهله ليكون محورًا صناعيًا للشركة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، في ضوء ما تمتلكه مصر من بنية صناعية متطورة، وقدرات لوجستية قوية، وكوادر بشرية مؤهلة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا في دعم الشركات الصناعية الطموحة العاملة في مصر، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التصنيع العالمي وخلق مستقبل أكثر استدامة، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم خطط التوسع والإنتاج.

وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة ستعمل على تذليل أي تحديات تواجه مصانع الشركة في مصر، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة التنمية الصناعية، بما ييسر الإجراءات اللازمة للتوسع وتوطين صناعة المشروبات وتحقيق التكامل في سلاسل التوريد المحلية.

ومن جانبه، أكد عدنان توبتش، مدير عام شركة كوكاكولا هيلينك مصر، أن السوق المصري يمثل مركزًا محوريًا لعمليات الشركة في المنطقة، حيث تمتلك الشركة 5 مصانع في الإسكندرية وأسيوط وطنطا وقليوب والمنوفية، مشيرًا إلى التزام الشركة بضخ استثمارات مستمرة في مصر.

وأضاف أن الشركة تفتتح خط إنتاج جديدًا سنويًا لزيادة الإنتاجية ودعم خطط التوسع الصناعي المستدام، إلى جانب تعزيز الشراكة طويلة الأجل بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والنمو الأخضر.