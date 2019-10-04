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فن

المتفائل.. عرض كامل العدد على المسرح القومى

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:32 م
صدى البلد
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سعيد فراج
شهدت وزيرة الثقافة مساء أمس الخميس على المسرح القومي بالعتبة العرض المسرحي "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، كان ذلك بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، سعادة ليني ليند سفير مملكة النرويج بالقاهرة، الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير فرقة المسرح القومي، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب، وسط إقبال جماهيري كبير، حيث يرفع العرض لافتة كامل العدد منذ افتتاحه يوليو الماضي وحتى الآن، حيث أتم العرض مساء أمس ليلته الـ٥٥.

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.
المتفائل.. عرض كامل العدد على المسرح القومى
المتفائل.. عرض كامل العدد على المسرح القومى
المتفائل.. عرض كامل العدد على المسرح القومى
المتفائل.. عرض كامل العدد على المسرح القومى
المتفائل.. عرض كامل العدد على المسرح القومى
المتفائل.. عرض كامل العدد على المسرح القومى
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