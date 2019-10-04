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رياضة

أغلى إنسان عندي.. أول تعليق من مدرب المنتخب بعد وفاة والده

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:45 م
سيد معوض
سيد معوض
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محمد بدران
نشر سيد معوض مدرب منتخب مصر، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له برفقة والده الذى وافته المنية مساء اليوم.

وعلق سيد معوض قائلًا "إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله وفاة والدي وحبيبي وأغلي إنسان عندي اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة اللهم أمين يا رب العالمين اللهم ارزقه الجنة وأبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرًا من داره اللهم ولا نقول إلا ما يرضي الله إن لله وإن اليه راجعون نسألكم الدعاء".

يذكر أن سيد معوض يتولى منصب مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب و محمد بركات وطارق مصطفي وأيمن طاهر.
أغلى إنسان عندي.. أول تعليق من مدرب المنتخب بعد وفاة والده
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