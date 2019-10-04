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رياضة

الخطيب: أنجزنا 85% من برنامجنا.. والبوابات الجديدة تضاهي الأندية العالمية..صور

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:20 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على إلقاء كلمة خلال افتتاح المجلس بوابات النادي الجديدة بفرع مدينة نصر، مساء اليوم الجمعة.

وقال الخطيب: «أعضاء النادي الأهلي يستحقون الكثير، والنادي دائما يتطلع إلى مواكبة التطور في كافة المجالات، وبما يليق باسم ومكانة الأهلي ويتلاءم مع طموحات وأحلام أعضاء وجماهير النادي على كافة الأصعدة».

وأضاف رئيس النادى، أن مجلس الإدارة كان حريصا على وضع برنامج انتخابي قبل توليه المهمة وسعى منذ اليوم الأول لإتمامه حتى تم إنجاز 85 % منه إلى الآن في مختلف المجالات، مشيرا الى ان الأهلي يبقى صاحب الريادة في كافة المجالات، ومجلس الإدارة يحرص دائما على تقديم أرقى الخدمات، مؤكدًا أن مجالس إدارات النادي المتعاقبة تكمل بعضها البعض، وهدفها جميعًا خدمة الأهلي وأعضائه وجماهيره على كافة المستويات.

وأشار الخطيب إلى أن بوابات النادي الجديدة تضاهي الأندية العالمية وتبقى امتدادا لخطة عمل المجلس الإنشائية لتطوير منشآت النادي بمختلف فروعه مع العمل على مواكبة التطور المعماري والإنشائي في الأندية العالمية الكبرى.

الخطيب: أنجزنا 85% من برنامجنا.. والبوابات الجديدة تضاهي الأندية العالمية..صور
الخطيب: أنجزنا 85% من برنامجنا.. والبوابات الجديدة تضاهي الأندية العالمية..صور
الخطيب: أنجزنا 85% من برنامجنا.. والبوابات الجديدة تضاهي الأندية العالمية..صور
الخطيب: أنجزنا 85% من برنامجنا.. والبوابات الجديدة تضاهي الأندية العالمية..صور
الخطيب: أنجزنا 85% من برنامجنا.. والبوابات الجديدة تضاهي الأندية العالمية..صور
الخطيب: أنجزنا 85% من برنامجنا.. والبوابات الجديدة تضاهي الأندية العالمية..صور
الخطيب: أنجزنا 85% من برنامجنا.. والبوابات الجديدة تضاهي الأندية العالمية..صور
الخطيب: أنجزنا 85% من برنامجنا.. والبوابات الجديدة تضاهي الأندية العالمية..صور
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