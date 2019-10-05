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رياضة

العامري فاروق يكشف حقيقة الانقسامات داخل مجلس النادي الأهلي.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:15 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم ابوعلم
أكد العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إنه لا صحة لحدوث انقسامات داخل مجلس القلعة الحمراء.

وقال العمري، خلال حديثه مع مراسل برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، أن الجميع داخل النادي الأهلي يعملون بشكل جماعي.

وأضاف العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الجميع يتكاتف لخدمة أعضاء النادي الأهلي، ولصالح جمهور القلعة الحمراء ودائما هو السند الحقيقي له.
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