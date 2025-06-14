متحدث الحكومة: لا تأثيرات سلبية للأحداث الإقليمية على الاحتياجات الأساسية للمواطن

قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أى أخبار.

وأكد محمد الحمصانى خلال مدخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6” المذاع عبر قناة “الحياة” أن الحكومة تعمل بكل شفافية على نشر الأخبار المتاحة لديها، لافتا إلى أن المركز الإعلامى بمجلس الوزراء برصد أى إشاعات والرد عليها بصورة فورية وبكل شفافية.

وأضاف محمد الحمصانى أن الحكومة تعمل جاهدة منذ أشهر تحسبا لأى تطورات سلبية فى المنطقة لتوفير احتياجات الدولة من السلع الغذائية والاستراتيجية، مؤكدا أنه لن يكون هناك أى تأثيرات سلبية على الاحتياجات الأساسية للمواطن.

مصطفى مدبولي

وكان قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن يجب في الفترة المقبلة الترشيد في الاستهلاك للكهرباء، موضحاً أن الدولة والمواطنين في مركب واحد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد خلال جولته في محافظة البحيرة، أن التصعيد الذي يحدث في المنطقة سوف يستمر لفترة وسوف يشهد احداث متتالية ولذلك يجب اخذ هذا في الاعتبار.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير للربع الأخير من العام بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة.