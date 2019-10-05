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حوادث

شاهد.. أول صور لعصابة مقبرة الجيزة وبحوزتهم 193 تمثالاً

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:51 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار، وبحوزتهم عدد "193" تمثالاً، وكذا تابوت حجرى وتحديد موقع مقبرة أثرية بالجيزة والتحفظ عليها.

توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد اضطلاع تشكيل عصابى يضم (22) عنصراً من العناصر الإجرامية - بالقيام بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الأثرية بالجيزة وتمكنهم فى هذا الإطار من إكتشاف مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية وقيامهم باستخراج بعض محتوياتها لاستخدامها فى عملية الترويج لبيعها.

تم فى إطار التعامل مع تلك المعلومات تحديد عناصر التشكيل الإجرامى المشار إليه وتمكنت قطاعات الوزارة المعنية من ضبط (4) عناصر منهم .

عثر بحوزة المتهمين المضبوطين على القطع الأثرية التى تمكنوا من إستخراجها من المقبرة، وتبين أنها عبارة عن (193) تمثالاً، بالإضافة إلى تابوت حجرى كبير الحجم .

وفى ذات الإطار أمكن تحديد موقع المقبرة والتحفظ عليها، وتم إخطار النيابة العامة ووزارة الآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها، وبخاصةً الجرائم المرتبطة بالحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومى .
شاهد.. أول صور لعصابة مقبرة الجيزة وبحوزتهم 193 تمثالاً
شاهد.. أول صور لعصابة مقبرة الجيزة وبحوزتهم 193 تمثالاً
شاهد.. أول صور لعصابة مقبرة الجيزة وبحوزتهم 193 تمثالاً
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