شاهد.. أول صور لعصابة مقبرة الجيزة وبحوزتهم 193 تمثالاً

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار، وبحوزتهم عدد "193" تمثالاً، وكذا تابوت حجرى وتحديد موقع مقبرة أثرية بالجيزة والتحفظ عليها.





توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد اضطلاع تشكيل عصابى يضم (22) عنصراً من العناصر الإجرامية - بالقيام بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الأثرية بالجيزة وتمكنهم فى هذا الإطار من إكتشاف مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية وقيامهم باستخراج بعض محتوياتها لاستخدامها فى عملية الترويج لبيعها.





تم فى إطار التعامل مع تلك المعلومات تحديد عناصر التشكيل الإجرامى المشار إليه وتمكنت قطاعات الوزارة المعنية من ضبط (4) عناصر منهم .





عثر بحوزة المتهمين المضبوطين على القطع الأثرية التى تمكنوا من إستخراجها من المقبرة، وتبين أنها عبارة عن (193) تمثالاً، بالإضافة إلى تابوت حجرى كبير الحجم .





وفى ذات الإطار أمكن تحديد موقع المقبرة والتحفظ عليها، وتم إخطار النيابة العامة ووزارة الآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



