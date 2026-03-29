الهيئة العامة لقصور الثقافة تحتفي بالمرأة المصرية والأم المثالية باحتفالية كبرى

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر الاحتفالية السنوية لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مساء اليوم بمسرح السامر بالعجوزة، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم المرأة والمبدعات في مختلف المجالات.

تكريم نخبة من الرائدات والمبدعات

وتضمنت الاحتفالية تكريم عدد من الرائدات والشخصيات العامة والمبدعات تقديرًا لعطائهن وإسهاماتهن في المجتمع، من بينهن المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إنجي شوكت عميد كلية الفنون الإنسانية والفنون الإبداعية بجامعة هيرتفوردشاير، وهبة السويدي رئيس مجلس إدارة مستشفى أهل مصر للحروق، والدكتورة هالة المناخلي خبيرة وباحثة في الصحة والسلامة المهنية والبيئة بقطاع البترول والصناعات الثقيلة، وآية عبد الرحمن الإعلامية وعضو مجلس النواب.

نماذج مشرفة في العمل المهني والمجتمعي

كما شمل التكريم نماذج نسائية متميزة في مجالات العمل المهني والمجتمعي، مثل المهندسة أماني النجار كبير مهندسي صيانة الطائرات بمصر للطيران، ورحيمة الشريف مؤسس مبادرة "الست المصرية"، وماجدة فهمي رئيس مجلس إدارة جمعية "نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع ومتعددي الإعاقة"، ودينا حشيش مؤسس مبادرة "جولدن ييرز" للتنمية المجتمعية لكبار السن.

تكريم المبدعات في الفن والإعلام والمجالات الثقافية

كما احتفت الهيئة بعدد من المبدعات في مجالات الفن والإعلام، من بينهن الفنانة والمخرجة سماء إبراهيم، والفنانة التشكيلية مها جميل، والصحفية إيمان رافع، إلى جانب نماذج نسائية من المحافظات ومبدعات على مستوى الهيئة والأقاليم.

عدد الشخصيات المكرمة وآليات الاحتفالية

وشملت الاحتفالية تكريم 12 شخصية نسائية متميزة على مستوى المحافظات، و12 مبدعة من الهيئة والأقاليم الثقافية، و8 أمهات اعتباريات، إلى جانب تكريم 30 أماً مثالية.

وأكدت الاحتفالية على دور الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، ولجنة اختيار الشخصيات المكرمة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، في تنظيم هذه الفعالية التي شهدت حضور عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية. وتخلل الاحتفالية عرض فني لإحدى فرق قصور الثقافة، في إطار الاهتمام بتقدير النماذج النسائية ودعم دور المرأة في المجتمع.