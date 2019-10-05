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منوعات

شاهد.. تعليقات ساخرة من الشباب على كيفية الانتقام من أمثال مصطفى أبو تورتة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:14 م
صدى البلد
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ندي فكري - عدسة : عز حسين
بالتأكيد قد نصادف في الحياة نوعيات كثيرة من الرجال فمنهم الجيد والذي يعرف قيمة المرأة ومنهم من يستهين بها وبمشاعرها، وكان أبرزهم مؤخرا الشاب الشهير الذي ترك عروسه في حفل الخطبة وغادر الحفل ومعه الشبكة.

الشاب مصطفي أبو حجر تحول بعد فعلته تلك منذ أيام قليلة إلى مصطفى أبو تورتة بعد أن أثار موقفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث نال قسطا كبيرا من السخرية والانتقاد على ما فعله. 

ورصدت عدسة "صدي البلد " آراء عدد من الشباب، بإلقاء سؤالين عليهم، الأول: "انتوا أنهي نوع من الرجالة" والثاني: "لو البنات أرادت الانتقام من أمثال مصطفى أبو تورتة ماذا يفعلون؟". 

وجاءت ردود الشباب في أغلبها ساخرة، ومنها "يبقي الله يرحمه علي اللي هعملوا فيه ".

ويمكنكم متابعة ردود الشباب من خلال هذا الفيديو....
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