عضو الجمعية الأمريكية لمشاكل الأسرة: اللي مش عايزة رجالة في حياتها عندها مشكلة

قالت الدكتورة غادة حشمت عضو الجمعية الأمريكية لمشاكل الأسرة: “يجب على الفتيات نزع فكرة أنها لن تكتمل حتي تتزوج، بل أنها كاملة وقوية بذاتها، ولو قابلت راجل لازم أكون قوية حتي لأولادي كمان يطلعوا كدا”.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية عبيدة أمير والإعلامي أحمد دياب: “لازم الأم تكون قوية من أجل أن يعتمد عليها الرجل.. وهناك فرق بين السيدة القوية وبين اللي تقول أنا قوية ومش عايزة رجالة أصلا”.

وتابعت: “اللي تقول مش عايزة رجالة أصلا دي فيها مشكلة وهو خلل فى المجتمع.. لا ربنا مخلقناش كدا خالص والسيدة عايزة تكون أميرة واللي تقول غير كدا تبقي مش طبيعية”.