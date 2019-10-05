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حوادث

بينهم 6 أطفال.. إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بـ قنا - سفاجا

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:41 م
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث
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يوسف رجب
اصيب 11 شخصا، بينهم ٦ أطفال من عائلة واحدة إثر حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا - سفاجا، تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء مجدي القاضي- مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بوقع حادث إنقلاب لسيارة ملاكي بطريق قنا - سفاجا، نتج عنه إصابة كل من: صابرين ياسين محمود 27 عامًا، وملك عبدالعزيز نجار، و شادية محمود على 30 عامًا، ومروة بدوي مصليحي 30 عامًا، و فهد محمود علي 33 عاما.

كما أصيب كل من: ريتاج مالك عبدالعزيز، 5 أعوام، وفاطمة عرنوس محمد، 4 أعوام، وشقيقتيها دنيا، شهر واحد، وهاجر عامين، عمر عبدالعزيز محمد عامان، كارما فهد- شهرين.

تم نقل المصابين لمستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
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