بعد فضيحة الهلال.. السد القطري يخسر برباعية أخرى في الدوري القطري.. فيديو

ألقت رباعية الهلال السعودى بظلالها على فريق السد في الدوري القطري، حيث خسر أمام الريان برباعية أخرى مقابل هدفين، في لقاء جمعهما ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى القطرى.



وكان الهلال قد انتصر على السد بأربعة أهداف مقابل هدف، الثلاثاء الماضي، ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ليضع الفريق الأزرق قدمًا في نهائي البطولة.



وسجل أهداف الريان كل من: جابرييل ميركادو فى الدقيقة 25،و رودريجو تاباتا فى الدقيقة 43 وعبدالعزيز حاتم فى الدقيقة 59، وياسين براهيمي فى الدقيقة 70، فيما سجل أهداف السد نام تاي هي فى الدقيقة 28، وبغداد بونجاح فى الدقيقة 54.



ويحل السد ضيفًا على الهلال، الثلاثاء 22 أكتوبر، في إياب نصف نهائي البطولة القارية، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.