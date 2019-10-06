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فن

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد علاء الشربيني .. شاهد

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:17 ص
أحمد البهى
نشر الشيف علاء الشربينى عبر صفحته الشخصية صورة تجمعه بعدد من الفنانيين خلال الاحتفال بعيد ميلاده، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام ".


وعلق على الصورة قائلاً : من أحلى أعياد ميلادي اللي فرحتها من قلبي مع كل أصحابي واخواتي ، يا رب دايماً متجمعين علي كل خير ، شكرا جداً ونورتني " .


وظهر فى الصورة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد رزق ، مصطفى خاطر ، محمد أنور ، صلاح عبد الله ، محمود البزاوى ، سليمان عيد .
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