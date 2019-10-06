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رياضة

نابولي يخشى مفاجآت تورينو بالدوري الإيطالي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:39 ص
فريق نابولي
فريق نابولي
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محمد السعيد
يحل فريق نابولي ضيفا على نظيره تورينو اليوم، الاحد، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقات الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق نابولي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على كامل فرصه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، بينما يطمح تورينو في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره.

ويعد تورينو أكثر فريق الدوري الإيطالي تحقيقا للفوز على ملعبه في 2016، حيث انتصر في 10 من أصل 13 مواجهة.

ويحتل نابولي المركز الخامس في جدول ترتيب الدروي الإيطالي رصيد 12 نقطة ، بيتما يتواجد تورينو في المركز الثامن بـ 9 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدروي الإيطالي، يوفنتوس مع إنتر ميلان، روما مع كالياري، بولونيا مع لاتسيو، أتلانتا مع ليتشي، فيورنتينا مع أودينيزي.

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