مهنئا السيسي.. الشيخ صباح الأحمد: دماء الكويتيين والمصريين امتزجت بـ حرب أكتوبر.. أبرز عناوين الصحف في الكويت

أمير الكويت يهنئ الرئيس المصري بذكرى حرب أكتوبر

اتفاق بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين لإنهاء الإضراب

العراق يقترب من الـ 100 قتيل

وزير النفط الإيراني: طهران ستستخدم كل الوسائل الممكنة لتصدير النفط

إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع شمال محافظة حجة

بروكسل ولندن تستأنفان مفاوضاتهما حول «بريكست» غدًا

«تسريبات» جديدة والديموقراطيون يضغطون لكشف وثائق «أوكرانيا»

جاء ذلك خلال لقاء عقده بابيش مع سفير الكويت لدى التشيك راشد الهاجري بمقر رئاسة الوزراء التشيكية في العاصمة براغ.





وذكرت صحيفة "القبس" أن الحكومة الأردنية قالت في ساعة متأخرة من مساء السبت إنها توصلت لاتفاق بشأن الرواتب مع نقابة المعلمين لإنهاء إضراب بدأ قبل شهر ويمثل أطول إضراب في القطاع العام وأدى إلى تعطيل الدراسة لأكثر من 1.5 مليون طالب.





وجاء الاتفاق بعد أن أصبح الإضراب يهدد بتفاقم أزمة سياسية عندما بدأت الحكومة الأسبوع الماضي في اتخاذ خطوات قانونية ضد النقابات بعد رفضها زيادات بسيطة بالرواتب قالت إنها بمثابة فتات.

وقالت صحيفة "القبس" إن قوات الجيش اليمني، أسقطت طائرة مسيرّة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شمال محافظة حجة في اليمن.







وقال مصدر عسكري إن الطائرة المسيّرة كانت في مهمة استطلاع، بحسب موقع وزارة الدفاع اليمنية.

وإذا صحت استطلاعات الرأي، سيفوز رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا في الانتخابات ويحصل على ما يتراوح بين 36.5 و38.8 في المائة من الأصوات، ولكن لن يكون أمامه خيار يذكر سوى أن يطلب الدعم من أحزاب أخرى.





وقال كوستا خلال تجمع انتخابي يوم الجمعة: "السؤال الأساسي هو ما إذا كانت يدانا ستكون مقيدة".

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.وسلطت صحيفة "الوطن" الضوء على إرسال أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للانتصارات الخالدة في حرب السادس من أكتوبر، مستذكرا هذه الملحمة المجيدة التي شهدت امتزاج الدماء الكويتية والمصرية وجسدت بصورة جلية الروابط الوثيقة والتاريخية والوطيدة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة، متمنيا له دوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمنها خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر، متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار.محليا، ركزت صحيفة "الوطن" على إشادة رئيس الوزراء التشيكي اندريه بابيش أمس، السبت، بالدور الذي تلعبه الكويت في سبيل تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.وقال السفير الهاجري، في تصريح عقب اللقاء، إنه تم خلال الاجتماع التباحث حول العقبات والمعوقات التي تواجه المواطنين والمستثمرين من ملاك العقار في التشيك بشكل عام والمرضى الكويتيين بشكل خاص.وقالت صحيفة "الراي" إن سعر صرف الدولار الأمريكي استقر مقابل الدينار الكويتي اليوم، الأحد، عند مستوى 303ر0 دينار واستقر اليورو عند 333ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف الأسبوع الماضي.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 374ر0 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 305ر0 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.وذكرت صحيفة "الأنباء" أنه بالتزامن مع ارتفاع أسعار أسهم البنوك الكويتية والأرباح الجيدة في قيمها السوقية منذ بداية 2019 حتى 26 سبتمبر الماضي، والتي قاربت الـ 2.8 مليار دينار، فإن هناك عوامل إيجابية يستفيد منها القطاع في المدى المتوسط وتشكل فرصا استثمارية واعدة في المدى الطويل.عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة "الجريدة" تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط في إطار ما يقضي به القانون الدولي، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصًا للتنقيب البحري عن النفط والغاز.وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان من مغبة مواصلة أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مشددًا على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.وأفادت صحيفة "الجريدة" بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات الشعبية في العراق حتى الآن إلى 98، حسبما أكدت تقارير.وأفاد شهود عيان في العاصمة العراقية بغداد، بأن "نحو خمسين متظاهرا أصيبوا بجروح مختلفة إثر اشتباكات في ساحة الحمزة بمدينة الصدر شرقي بغداد".ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية وطبية عراقية أن 5 متظاهرين قتلوا في اشتباكات مع الشرطة العراقية في بغداد السبت.وذكرت صحيفة "الأنباء" أن قيس سعيد المرشح للدورة الرئاسية الثانية في تونس قرر أمس، السبت، عدم القيام بحملته الانتخابية أمام تواصل توقيف منافسه نبيل القروي بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.ونشر سعيد بيانا أمس، أكد فيه أنه «لن يقوم شخصيا بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساسا لدواع أخلاقية، وضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المرشحين».في سياق متصل، قالت صحيفة "الجريدة" إن التونسيّين ينتخبون اليوم، الأحد، البرلمان الثالث للبلاد منذ ثورة 2011، وسط تنافس شديد بين المشاركين وتخوّف من تداعيات نتائج الدورة الرئاسيّة الأولى على الناخبين.ويتنافس في الانتخابات النيابيّة حوالى 15 ألف مرشّح على 217 مقعدًا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلّين متنوعّين ومن اتّجاهات سياسيّة عدّة.وشدد البيان، في إشارة إلى ضرورة منح القروي الحق في التصريحات الإعلامية، على أن «تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضا الوسائل المتاحة لكلا المترشحين».وأشارت صحيفة "الوطن" إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز وقعت أمس، السبت، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات من بينها مراقبة أسواق الطاقة وتحليلها ووضع النماذج والتنبؤ بها.وذكرت الأمانة العامة لمنظمة "أوبك" في بيان أن الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو والأمين العام لمنتدى الغاز يوري سيتيورين وقعا المذكرة على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي في موسكو.وأوضحت صحيفة "الراي" الإلكتروني أن موقع وزارة النفط الإيرانية نقل عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله اليوم، الأحد، إن إيران ستستخدم أي وسيلة ممكنة لتصدير إنتاجها من الخام، مشيرا إلى أن تصدير النفط حق مشروع للدولة. وقال زنغنه: «سنستخدم كل وسيلة ممكنة لتصدير نفطنا ولن نرضخ للضغط الأمريكي لأن تصدير النفط حق مشروع لإيران».دوليا، أفادت صحيفة "الأنباء" بأن أحدث استطلاع للرأي أجراه معهد «غالوب» أشار إلى تراجع معدل الرضا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 40% مقابل ارتفاع نسبة الساخطين عليه إلى 54%، بحسب ما نشرت شبكة «سي ان ان»، فيما تلوح في الأفق تسريبات جديدة من «مخبر سري» ثانٍ حول اتهام ترامب بالضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لتقديم خدمات سياسية تساعده في انتخابات العام المقبل.وقالت صحيفة "الأنباء" إن بروكسل ولندن تستأنفان غدا مفاوضاتهما الشاقة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، خصوصا بعدما اعتبر الأوروبيون أن العرض الذي قدمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غير كاف لتجنب خروج فوضوي دون اتفاق في 31 أكتوبر.وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتو أمس الأول، إن «اقتراحات المملكة المتحدة لا تشكل قاعدة للتوصل إلى اتفاق».وأوضحت صحيفة "الوطن" أن الناخبين في البرتغال توجهوا إلى صناديق الاقتراع اليوم، الأحد، في انتخابات عامة من المتوقع أن تسفر عن احتفاظ الحزب الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط بالسلطة ويفوز بعدد أكبر من المقاعد بعد تحقيق نمو اقتصادي على مدار أربع سنوات ولكنه لن يحقق مع ذلك أغلبية مطلقة.وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح أمس، السبت، جبهة جديدة في معركة مساءلته، من شأنها أن تهدد إدارته، وشن هجوما على عضو بارز في الحزب الجمهوري انتقد مساعيه لدفع حكومات أجنبية للتحقيق مع منافسه الديمقراطي المحتمل.وخلال الأيام القليلة الماضية، شن الجمهوري ترامب هجوما على ديمقراطيين ووسائل إعلام على صلة بتحقيق مساءلته في الكونجرس، لكنه كتب يوم السبت على "تويتر" أن السيناتور الأمريكي ميت رومني "شخص غبي يحاربني منذ البداية".