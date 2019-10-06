الإفتاء تهنئ مصر وشعبها وجيشها بذكرى نصر أكتوبر

هنأت دار الإفتاء المصرية، اليوم، الأحد، فى الذكرى الـ 46 لانتصار أكتوبر، الذى استطاعت فيه القوات المسلحة أن تسطر ملحمة قتالية وصفتها العديد من المراجع العسكرية بالمعجزة، من خلال تحقيق النصر على الجيش الإسرائيلى، وعودة جزء عزيز من أرض الوطن "سيناء".



وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن مصر قوية متماسكة مترابطة بجيشها وشعبها ومؤسساتها الوطنية.



وقالت: "اللهم أحفظ مصر وأهلها.. اللهم أحفظ جيش مصر العظيم ".

