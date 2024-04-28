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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 28-4-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 28-4-2024، دون أي تغيير يذكر على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل  البنك المركزي المصري نحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع .

انخفاض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

اقتصادي يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 40 جنيها خلال الفترة المقبلة

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.8 جنيه للشراء و 47.9 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، المصرف المتحد،ميد بنك،الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات".

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع في بنوك" مصر،الأهلي المصري، الإسكندرية، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، العربي الإفريقي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني QNB،الأهلي المتحد".

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.88 جنيه للشراء و 47.98 جنيه للبيع في بنك سايب.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48 جنيه للشراء و 48.1 جنيه للبيع في بنكي " المصري الخليجي و العقاري المصري العربي".

أعلى سعر

وصل أعلى سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، مسجلا 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع.

مواعيد العمل في البنوك

يعود أكثر من 38 بنك حكوميا و خاصا لعمله صباح غد الأحد الموافق 28-4-2024، بعد انتهاء مدة الإجازة التي منحها البنك المركزي اعتبارا من الخميس الماضي، للجهاز المصرفي بمناسبة ذكري تحرير سيناء.

وحسبما ذكر تقرير صادر عن البنك المركزي، فإنه تم منح الجهاز المصرفي المصري حوالي 3 أيام تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المخصصة للبنوك والمحددة بيومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وجرى تعطيل العمل بالبنوك منذ الخميس الماضي بقرار من البنك المركزي المصري.

ويبدأ العمل في البنوك اعتبارا من الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة مساء بالنسبة لفروع البنوك بينما يتواجد الموظفون بالجهاز المصرفي بالفروع والإدارات الرئيسية في تمام الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا يوميا عدا أيام العطلات الأسبوعية والرسمية.

سداد استحقاقات أذون باليورو

يبدأ البنك المركزي المصري خلال الـ5 شهور المقبلة، سداد 645 مليون يورو تعادل 690 مليون دولار؛ كان قد سبق حصل عليها في صورة أذون خزانة مقومة باليورو في مطلع نوفمبر من العام الماضي.

وطرح البنك المركزي في 7 نوفمبر الماضي الأذون من أجل 364 يوما ولمدة عام لتدبير احتياجات الخزانة العامة، مستهدفا بذلك 28 عرض للاكتتاب والشراء من المستثمرين.

واستهدف البنك المركزي طرح ذلك الأجل بأقل سعر فائدة نسبته 3.999% وأعلي سعر نسبته 5% ومتوسط سعر فائدة 4.134%.

وبلغ إجمالي العروض المقبولة نحو 19 عرضا من المستثمرين بقيمة 656.7 مليون يورو، بمتوسط سعر نسبته 4% وأقل سعر نسبته 3.99%  و أعلي سعر نسبته 4%.

وتستأنف البنوك عملها صباح غدا بعد انتهاء إجازة احتفالات ذكري تحرير سيناء التي كانت قد قررها البنك المركزي الثلاثاء الماضي ونفذها الجهاز المصرفي إعتبارا من الخميس الماضي.  

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