«تحديات الأمن القومي المصري».. محاضرة في معهد الوفد بمناسبة تحرير سيناء.. اليوم

يُنظم معهد الوفد للدراسات السياسية برئاسة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد المصري وعميد المعهد محاضرة تثقيفية تحت عنوان "تحديات الأمن القومي المصري في عالم متغير"، وذلك بمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء.

يحاضر في المحاضرة اللواء دكتور أحمد الشحات أستاذ العلوم السياسية واستشاري الأمن القومي والإقليمي ويتطرق فيها إلى التهديدات التي تتعرض لها الدولة المصرية، كذلك التحديات التي تسعى لتجاوزها.

تعقد المحاضرة في تمام الرابعة مساء اليوم الأحد بحضور رئيس الوفد المصري، بمعهد الدراسات السياسية بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.