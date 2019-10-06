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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
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مرأة

صدمة.. تناول الجمبري المجمد يصيبك بأمراض خطيرة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:32 م
جمبرى
جمبرى
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رنا عصمت
يعد الجمبري أكثر المأكولات البحرية استهلاكًا، ويتناوله كثيرون لمذاقه الرائع، إضافة إلى فوائده الصحية المتعددة.. والمعروف أنه يعزز الصحة الجنسية بسبب احتوائه نسبة مرتفعة من الفسفور، ولكن ثمنه الغالي يجعل بعض الأشخاص يلجأون لشراء الجمبرى المجمد الذى يكون غالبًا حجم "الجامبو"، ولا يعلمون مدى خطورته.

لذلك حدد الدكتور أحمد صبرى، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، فى تصريح لـ"صدي البلد"، أضرار الجمبرى المجمد الذى يسميه البعض فى الأسواق الجمبرى الصينى أو المستورد.

أضرار الجمبرى المجمد
1- يتربع الجمبرى المجمد المستورد على رأس قائمة أكثر الأطعمة البحرية سوءًا، وذلك بسبب ما يحتويه من مركبات كيميائية تستخدم لتنظيف الجمبرى، وكذلك مبيدات حشرية سامة ومحظور استخدامها داخله، إضافة إلى أجزاء من بعض الحشرات.

2- الزئبق المتواجد بالجمبرى المجمد يتسبب فى التسمم وقد تصل إلي الإصابة بالأورام على المدى البعيد التى تصيب الإنسان بالسرطان.

3- أكثر أنواع الحساسية شيوعًا.

4- يسبب اضطرابات في المعدة والجهاز الهضمى.

5- يسبب اضطرابات المعدة والقولون.
صدمة.. تناول الجمبري المجمد يصيبك بأمراض خطيرة
صدمة.. تناول الجمبري المجمد يصيبك بأمراض خطيرة
صدمة.. تناول الجمبري المجمد يصيبك بأمراض خطيرة
صدمة.. تناول الجمبري المجمد يصيبك بأمراض خطيرة
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