نجل رجل أعمال هندي متهم بقتل واغتصاب أكثر من 3 نساء في جرائم بشعة

واجه ابن رجل اعمال هندي ثري تهمة اغتصاب وقتل سيدة، عثر على جثتها فى ملعب للأطفال منذ 10 سنوات.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" وصل المتهم أمان فياس ، 35 عامًا ، إلى مطار هيثرو البريطاني بعد تسليمه من الهند ووجهت إليه تهمة قتل واغتصاب ميشيل ساماراويرا في 30 مايو 2009.



كما تم اتهامه بارتكاب جرائم ضد ثلاث نساء أخريات ، بما في ذلك محاولة القتل ، وسبع تهم بالاغتصاب ، وخمس تهم بالاعتداء ، وحيازة سكين في مكان عام ، وحيازة سلاح هجومي علاوة على تهمة الاعتداء الجنسي.



واوضحت الصحيفة ان المتهم ذات العائلة الثرية ، سوف يمثل أمام محكمة الصلح في أوكسبريدج يوم السبت.



ويعد المتهم فياس ، وهو ابن رجل أعمال ثري ، يعيش في المملكة المتحدة بتأشيرة طالب قبل العودة إلى الهند.