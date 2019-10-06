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منوعات

نجل رجل أعمال هندي متهم بقتل واغتصاب أكثر من 3 نساء في جرائم بشعة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 08:15 م
صدى البلد
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أحمد شريف
واجه ابن رجل اعمال هندي ثري تهمة اغتصاب وقتل سيدة، عثر على جثتها فى ملعب للأطفال منذ 10 سنوات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" وصل المتهم أمان فياس ، 35 عامًا ، إلى مطار هيثرو البريطاني بعد تسليمه من الهند ووجهت إليه تهمة قتل واغتصاب ميشيل ساماراويرا في 30 مايو 2009.

كما تم اتهامه بارتكاب جرائم ضد ثلاث نساء أخريات ، بما في ذلك محاولة القتل ، وسبع تهم بالاغتصاب ، وخمس تهم بالاعتداء ، وحيازة سكين في مكان عام ، وحيازة سلاح هجومي علاوة على تهمة الاعتداء الجنسي.

واوضحت الصحيفة ان المتهم ذات العائلة الثرية ، سوف يمثل أمام محكمة الصلح في أوكسبريدج يوم السبت.

ويعد المتهم فياس ، وهو ابن رجل أعمال ثري ، يعيش في المملكة المتحدة بتأشيرة طالب قبل العودة إلى الهند.
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