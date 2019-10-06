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رياضة

الدوري الإسباني .. برشلونة يضيف هدفين في دقيقتين بـ شباك إشبيلية.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:49 م
عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
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إسماعيل محمود
وسع برشلونة الفارق لثلاثة أهداف، وذلك في مباراته أمام نادي إشبيلية والتي تقام الآن ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

أضاف التشيلي أرتورو فيدال الهدف الثاني في الدقيقة 32 ، بعد تمريرة رائعة من أرثور ميلو ، ليعزز بعدها الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الثالث في الدقيقة 34 ، بعد مراوغة رائعة لمدافع إشبيلية ، قبل أن يسكن الكرة على يسار سيليسين حارس مرمى إشبيلية ، معلنًا عن الهدف الثالث لبرشلونة.

يذكر أن لويس سواريز أحرز الهدف الأول في الدقيقة 27 بركلة خلفية مزدوجة رائعة.
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