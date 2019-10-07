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تعليم

أسنان الأزهر تحتفل بحصول الكلية على شهادة ضمان الجودة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
أسنان الأزهر تحتفل
أسنان الأزهر تحتفل بحصول الكلية على شهادة ضمان الجودة
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محمد شحتة
صرح الدكتور دياب فتوح الحداد مدير وحدة الجودة بطب أسنان الأزهر بأنه سيقام اليوم الاثنين بمدرج الكلية احتفالا كبيرا بمناسبة حصول الكلية على شهادة ضمان الجودة من الزيارة الأولى بحضور قيادات الجامعة ورعاية الدكتور تامر حمزة عميد الكلية.

وقدم الحداد الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر و الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد الآخر عميد الكلية السابق والدكتور تامر حمزة عميد الكلية الحالي ولوكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين لحسن تعاونهم وتكاتفهم للحصول على شهادة ضمان الجودة والاعتماد من الزيارة الأولى.

وأشار إلى أن تميز الكلية في برامجها العلمية وخدماتها المجتمعية كان له أثر كبير في تقييم الأقسام العلمية.
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أسنان الأزهر تحتفل غدًا بحصول الكلية على شهادة ضمان الجودة

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