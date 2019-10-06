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منوعات

مطاردة هوليوودية بين سعوديين بسلاح رشاش على طريق سريع.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:26 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تداولت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو يظهر مطاردة بين سائقين على طريق عام بالجبيل، حيث هدد أحدهم الآخر بسلاح ناري.

ونشرت صحيفة المرصد السعودية مقطع الفيديو الذي صوره سائق ثالث كان يسير على الطريق.

وظهر في الفيديو سيارة لاندكروزر وأخرى كورولا تتطاردان على طريق سريع في الجبيل.

وبعد المطاردة، ترجل سائق السيارة لاندكروزر وهدد السائق الآخر بسلاح رشاش.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتبين بعد ما آل إليه الموقف.

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