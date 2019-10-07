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منوعات

شخصيات عامة وإعلامية في حفل زفاف نجل رئيس رابطة الصحفيين في كفر الشيخ

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:45 م
حفل زفاف
حفل زفاف
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محمود زيدان
في ليلة من ليالي ألف ليلة، احتفل الكاتب الصحف، عمرو سعدة نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي رئيس رابطة الصحفيين بكفر الشيخ، بحفل زفاف نجله الدكتور عاصم سعدة المفتش الصيدلي بإدارة الحامول الصحية وذلك بنادي القوات المسلحة بكفر الشيخ.

وحضر الحفل، اللواء حسام خليفة سعدة مدير أمن الغربية الأسبق، العميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، والدكتور لطفى عبدالسميع مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، وكرم الشامي أمين حزب مستقبل وطن بالرياض، وعلاء عبدالله نائب رئيس تحرير الأهرام، والإعلامي زايد الزاهد بالتليفزيون المصري.

وحضر أيضًا، العميد سيد أحمد محمد سيد أحمد وكيل لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، واللواء هاني النواصرة عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالحامول، واللواء أركان حرب رأفت سعدة، نائب مدير سلاح المشاة الأسبق، واللواء حسن شمس الدين وكيل الإدارة العامة للمرور سابقًا، وأشرف صحصاح عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

كما حضر الكيميائي عبد الحميد جميل البسيوني المدير العام بالهيئة العامة الرقابة على الصادرات، والحاج مجدى الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي امين العمال بحزب مستقبل وطن، والسيد شمس الدين النائب الأسبق، والدكتور وائل سرحان أمين شباب حزب مستقبل وطن بالمحافظة ونعيم سليمان أمين الشئون الإدارية والدكتور هشام كامل الأمين المساعد لأمانة التنظيم.

وأسرة صدى البلد تهنئ العروسين بالزفاف السعيد، متمنين لهما حياة زوجية بهيجة وسعيدة.
شخصيات عامة وإعلامية في حفل زفاف نجل رئيس رابطة الصحفيين في كفر الشيخ
شخصيات عامة وإعلامية في حفل زفاف نجل رئيس رابطة الصحفيين في كفر الشيخ
شخصيات عامة وإعلامية في حفل زفاف نجل رئيس رابطة الصحفيين في كفر الشيخ
شخصيات عامة وإعلامية في حفل زفاف نجل رئيس رابطة الصحفيين في كفر الشيخ
شخصيات عامة وإعلامية في حفل زفاف نجل رئيس رابطة الصحفيين في كفر الشيخ
شخصيات عامة وإعلامية في حفل زفاف نجل رئيس رابطة الصحفيين في كفر الشيخ
شخصيات عامة وإعلامية في حفل زفاف نجل رئيس رابطة الصحفيين في كفر الشيخ
شخصيات عامة وإعلامية في حفل زفاف نجل رئيس رابطة الصحفيين في كفر الشيخ
شخصيات عامة وإعلامية في حفل زفاف نجل رئيس رابطة الصحفيين في كفر الشيخ
شخصيات عامة وإعلامية في حفل زفاف نجل رئيس رابطة الصحفيين في كفر الشيخ
شخصيات عامة وإعلامية في حفل زفاف نجل رئيس رابطة الصحفيين في كفر الشيخ
شخصيات عامة وإعلامية في حفل زفاف نجل رئيس رابطة الصحفيين في كفر الشيخ
شخصيات عامة وإعلامية في حفل زفاف نجل رئيس رابطة الصحفيين في كفر الشيخ
شخصيات عامة وإعلامية في حفل زفاف نجل رئيس رابطة الصحفيين في كفر الشيخ
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