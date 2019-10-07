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توك شو

محلل تركي: مصر حطمت أحلام أردوغان بتكوين الخلافة العثمانية .. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:49 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال المحلل السياسي التركي محمد عبيد الله، إن أردوغان يعتبر الجماعات الإسلامية والجهادية امتدادا له كي ينفذ مشروع الخلافة العثمانية، منذ عام 2013.

وأضاف محمد عبيد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أردوغان يحرك بعض القوى الداخلية في مصر من أجل استفزاز مصر وإحداث تغيير يحقق أهدافه وتسليم السلطة في مصر إلى الجماعات الإسلامية.

وتابع محمد عبيد الله:" مصر حطمت أحلام أردوغان في المنطقة بتكوين الخلافة العثمانية، وفشل في تحريك جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق مشروعه".
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