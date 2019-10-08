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أخبار البلد

مصر للطيران تستضيف اجتماع لجنة الشحن الجوي باتحاد الشركات الأفريقية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:31 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
صرح الطيار باسم جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، بأن الشركة استضافت للمرة الأولى اجتماعات لجنة الشحن الجوي باتحاد شركات الطيران الأفريقية AFRAA، والذي انعقدت فعالياته بمقر الشركة بالقاهرة برئاسة هشام عليوة، رئيس قطاع حركة البضائع ورئيس مجلس إدارة لجنة الشحن الجوي بالأفرا.

وتلعب شركة مصر للطيران للشحن الجوي دورا محوريا ورئيسيا في تبادل المعلومات بين شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد فيما يخص المستجدات في مجال النقل الجوي في قارة أفريقيا، وتساهم بشكل فعال في تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لترسيخ التعاون بين الشركات الأعضاء وتفعيل دور الاتحاد في القارة الأفريقية لمواجهة التحديات والمنافسة في مجال صناعة النقل الجوي على المستوى العالمي، وذلك تحت مظلة الدور الريادي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية بالقارة الأفريقية.

جدير بالذكر أن اتحاد الأفرا تأسس عام 1968 في أكرا، عاصمة غانا، ويقع مقر الاتحاد في نيروبي عاصمة كينيا، ويضم 37 شركة طيران أفريقية، وتعد شركة مصر للطيران من الشركات الأولى المؤسسة للاتحاد.
مصر للطيران تستضيف اجتماع لجنة الشحن الجوي باتحاد الشركات الأفريقية
مصر للطيران تستضيف اجتماع لجنة الشحن الجوي باتحاد الشركات الأفريقية
مصر للطيران تستضيف اجتماع لجنة الشحن الجوي باتحاد الشركات الأفريقية
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