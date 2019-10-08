23 لاعبا يمثلون مصر ببطولة العالم الشاطئية للتايكوندو بسهل حشيش

يخوض 23 لاعبا من المنتخب المصري للبومسا منافسات بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو، المقرر إقامتها في الفترة من ١١ إلى ١٣ أكتوبر على شاطئ لابيازا La Piazza بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، والتي ينظمها الاتحاد الإفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.



واللاعبون هم: نور محمد جندي، وعلي أحمد بدر، وإباء أحمد كمال، ومحمد عبد العظيم، وإبراهيم ممدوح، وسيف مجدي، وعبد الفتاح متولي، وسندس عطية القط، وتسنيم محمود، وسناء سليمان، وهند عبد الحفيظ، وسلمى حسني، وعبد الله مرعي، ومحمد حجازي، وعبد الله حسن، ومحمد أبو ليلة، وأحمد أبو شادي، وعامر فوزي، وشهد إبراهيم، وشهد عبد الفتاح، وفيروز نوار، وروان عمر، وجنى عبد الرازق.



ويقود الفريق فنيًا دكتور وسام الغمري، المدير الفني للمنتخب، والمدرب أحمد خضر.



وتشارك مصر في جميع منافسات البطولة التي تشهد مسابقات البومسا بأنواعها ومنافسات تكسير الخشب، وتحظى البطولة في نسختها الثالثة باهتمام كبير من الاتحاد العالمي للعبة الذي بدأ في زيادة الاهتمام بالبومسا وتنظيم بطولات عالمية لها استعدادا لتسجيلها في البرنامج الأولمبي.



ويرأس اللجنة المنظمة للبطولة الأستاذة عزة الفولي، نائب رئيس الاتحاد العربي ومديرة الرخص الدولية بالاتحاد العالمي، فيما يتولى الدكتور وسام الغامري مهمة المدير التنفيذي للبطولة.

