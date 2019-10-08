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ثقافة

عبقرية المصريين فى صنع النسيج تبهر زوجة رئيس وزراء اليونان في المعز

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:57 م
متحف النسيج
متحف النسيج
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علاء المنياوي
استقبل شارع المعز اليوم الثلاثاء ماريڨا ميتسوتاكيس حرم كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان.

وقامت ماريڨا بزيارة عدد من المنشآت الأثرية بالشارع، ومنها خانقاة برقوق ومجموعة قلاوون.

كما حرصت حرم رئيس وزراء اليونان علي زيارة متحف النسيج المصرى، وكان في استقبالها د.أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف وفريق العمل، حيث قامت سحر إبراهيم وكيلة المتحف بمصاحبتها وشرح كنوز المتحف لها.

وخلال زيارتها أشادت زوجة رئيس وزراء اليونان بمقتنياته والعبقرية المصرية فى صنع النسيج وزخرفته منذ أقدم العصور.

وأشارت حرم كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان إلي أن لها اهتمامات بالتاريخ والفنون خاصة المصرية، فيما التقطت الصور التذكارية مع العاملين وشكرتهم على حفاوة الاستقبال.

كما حرصت على التوقيع فى سجل كبار الزوار، ووجهت كلمة شكر للمتحف وطاقم العاملين.
عبقرية المصريين فى صنع النسيج تبهر زوجة رئيس وزراء اليونان في المعز
عبقرية المصريين فى صنع النسيج تبهر زوجة رئيس وزراء اليونان في المعز
عبقرية المصريين فى صنع النسيج تبهر زوجة رئيس وزراء اليونان في المعز
عبقرية المصريين فى صنع النسيج تبهر زوجة رئيس وزراء اليونان في المعز
عبقرية المصريين فى صنع النسيج تبهر زوجة رئيس وزراء اليونان في المعز
عبقرية المصريين فى صنع النسيج تبهر زوجة رئيس وزراء اليونان في المعز
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