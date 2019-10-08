فجر السعيد: أردوغان مهايطي من الدرجة الأولى

شنت الكاتبة والإعلامية الكويتية، فجر السعيد، اليوم الثلاثاء، هجوما شرسا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب نيته شن عمل عسكري على سوريا.



وكتبت فجر السعيد على حسابها بموقع "تويتر" : "#أردوغان مهايطي من الدرجه الأولى ... قال بدش سوريا وماعلي من أحد #قوي أول ما شخّط فيه #ترامب بالتويتر شال شلايله وقال بروح #أمريكا أطلب الصفح والسماح والحين #بوتين هم حمق عليه وصكه بتصريح يقوله يوز عن الشطانه ياولد... يله ورنا مراجلك أفنددددددم".



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد كتب تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" هدد فيها بتدمير الاقتصاد التركي إذا ما ارتكتب تركيا أعمالا غير إنسانية وشنت حربا على الأكراد.

