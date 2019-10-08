Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فجر السعيد: أردوغان مهايطي من الدرجة الأولى

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:06 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
شنت الكاتبة والإعلامية الكويتية، فجر السعيد، اليوم الثلاثاء، هجوما شرسا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب نيته شن عمل عسكري على سوريا.

وكتبت فجر السعيد على حسابها بموقع "تويتر" : "#أردوغان مهايطي من الدرجه الأولى ... قال بدش سوريا وماعلي من أحد #قوي أول ما شخّط فيه #ترامب بالتويتر شال شلايله وقال بروح #أمريكا أطلب الصفح والسماح والحين #بوتين هم حمق عليه وصكه بتصريح يقوله يوز عن الشطانه ياولد... يله ورنا مراجلك أفنددددددم".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد كتب تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" هدد فيها بتدمير الاقتصاد التركي إذا ما ارتكتب تركيا أعمالا غير إنسانية وشنت حربا على الأكراد.
Advertisements

ترشيحاتنا

فى آخر حوار له.. طلعت زكريا: ندمت على تجسيد هذه الشخصيات فى مسيرتى الفنية

إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي..إبراهيم فايق يفتح النار على الكاف

وفاة طلعت زكريا.. تفاصيل المرض المفاجئ.. وفنانون ماتوا بنفس السبب

إثيوبيا بالعربي ينتصر لمصر ويفضح قناة الجزيرة

بلطجي يقتحم منزل حبيبته السابقة ويضربها بوحشية.. صور

أخيرا.. سوني تطلق PlayStation 5 في هذا التاريخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الظهور الأول لأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر في استاد القاهرة

لكل اسم حكاية.. دهب مدينة الرمال اللامعة والشواطئ الخلابة

اكتشاف قلادة ذهبية من العصر البرونزي عمرها 4 آلاف عام وسعرها مفاجأة