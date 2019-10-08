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أخبار العالم

ديلي ميل: البريكست مهمة جونسون المستحيلة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:40 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
اشتعلت مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل كبير اليوم، حيث اتهم الاتحاد الأوروبي، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بـ "لعبة اللوم الغبية" بعد أن قال إن الكتلة جعلت الاتفاق مستحيلا.

واندلعت مواجهة عامية غير عادية اليوم بعدما طلب رئيس الوزراء البريطاني من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن تبقى أيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي "إلى الأبد".

واشتبك جونسون مع المستشارة الألمانية في مكالمة هاتفية صباح اليوم، في لحظة محورية يتم خلالها رسم خطوط المعركة للانتخابات التي ستجري في غضون أسابيع.

ونقلت صحيفة الديلي ميل عن مصادر مصادر دوانينج ستريت، قولها إن ميركل أبلغت رئيس الوزراء خلال المكالمة التي استمرت 30 دقيقة أن المقاطعة يجب أن تظل داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى.

لكن جونسون رد بأن موقفها كان يعني أن الاتفاق كانت "مستحيلة بشكل أساسي ، ليس الآن فقط ، ولكن دائمًا".

وأضاف المصدر "إذا كان هذا يمثل موقفًا جديدًا ثابتًا فهذا يعني أن الصفقة مستحيلة بشكل أساسي ليس الآن فحسب بل في أي وقت مضى".
ومن ناحيته غرد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك على موقع Twitter وقال إن رئيس الوزراء يخاطر "بأمن ومصالح شعبنا" برفضه تقديم تنازلات.

والتقى جونسون بمجلس وزرائه لإجراء محادثات بعد المحادثة التي جرت صباح اليوم.
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