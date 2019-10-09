العرض المسرحى مملكة الذهب للمكفوفات يلهب حماس جمهور مكتبة مصر الجديدة





في امسية متميزة انطلق العرض المسرحى الأول " مملكة الذهب " ، لكفيفات النور والأمل ، والتي احتضنته جمعية مصر الجديدة على مسرح مكتبة مصر الجديدة مساء أمس الثلاثاء ويدور حول أهمية العمل في حياة الإنسان، المسرحية باللغة العربية الفصحى، ومن تأليف وإخراج جورج أنور.



قال د.نبيل حلمى ، امين عام جمعية مصر الجديدة حالة من الإبهار شهدها مسرح مكتبة مصر الجديدة من الأداء المتفرد لبطلات العرض استطاعت من خلاله انتزاع اعجاب جمهور الحضور بما قدموه من ابداع مسرحى يرتقى الى مرتبة المحترفين ورغم فقدانهم للبصر الا انهم يمتلكون بصيرة تمكنوا من خلالها التعبير عن ايمانهم بما يقدموه، ليظهر ذلك في تصفيق حاد من الجمهور ولم يتوقف في نهاية العرض مع تحيات وكلمات تشجعهن وتشكرهن علي المجهود الذي بذل للوصول لهذا العرض.



قال اكرم عوض المخرج المنفذ للعرض ان الجمهور ابدى اندهاشه بالاداء القوى والمتميز لاعضاء الفريق المسرحى انجى زين وشهد اسامة ونبيلة محمد واسماء محمد والهام العريانى وفاتن ابراهيم ومنه محمد وسعيدة حسب الله ونانسى احمد ، مشيرا الى ان الفريق اسس منذ عام ويضم 30 فتاه تتراوح اعمارهن من 15 الى 35 عام وكانت اول تجاربهن مسرحية قصيرة بعنوان "حواء وبناتها" عرضت داخل جمعية النور والامل ، لافتا الى ان عرض مملكة الذهب هو الاول الذى يتم عرضه خارج نطاق الجمعية .



اردف اكرم عوض ان المسرحية كتبت بطريقة برايل ( الكتابة البارزة للمكفوفين ) واتقنها البطلات اداء صوتيا في البداية اعقبها الاداء الحركى على خشبة المسرح الذى لاقى صعوبة شديدة نظرا لانهم يجسدون اشخاص مبصرة فكان لايمكن ان يستعينوا باى وسيلة مساعدة تعينهم على التجول ، بالاضافة الى معظم الادوار كانت لشخصيات من الرجال فكان تدريب شاق للفتيات لاتقان الحركة والصوت لتجسيد هذه الشخصيات ، حيث استغرقت البروفات 6 شهور بواقع 3 بروفات اسبوعيا .



وتدور احداث المسرحية على مدار ساعتين داخل مملكة تمتلك الكثير من مناجم الذهب وفى كل صباح يمنح الملك كل فرد في المملكة نصيبه من الذهب ، الى ان توفى واعتلت عرش المملكة ملكة رفضت ان يكون الشعب على هذه الصورة من الكسل وبلاعمل يحفظ له كرامته فتوقفت عن منح الشعب ما اعتاده من الذهب ، ونادت الى العمل بهدف ان تتحول المملكة الى مملكة منتجة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية ،



وفي البداية رفض الشعب وكان الكثير منه يقاوم بتحريض من احد وزراء المملكة والذى كشف امره وتم عزله ومحاكمته وفى النهاية اقتنع بما نادت به مليكتهم واصبح الشعب منتجا يتناول طعامه بما انتجه ، واختتمت الملكة العرض المسرحى حين قالت انا اليوم اكتشفت من هو الذهب الحقيقى انه الشعب الذى بالارادة تحول من شعب كسول يستنزف من موارد المملكة الى شعب منتج استحق ان يكون في مقدمة الامم .



من جهتها قالت ايمان مهدى مديرة مكتبة مصر الجديدة ان المكتبة تفتح ذراعيها لاستضافة ابداعات اصحاب الهمم في كافة المجالات لابراز مايتمتعون به من الفنون والاداب بكافة روافدها ، وتمكنهم من الانخراط على كافة المستويات للانتصار على إعاقة فقد البصر.