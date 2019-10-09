بدء ندوة محمود قابيل في مهرجان الإسكندرية

بدأت منذ قليل الندوة الخاصة بالفنان محمود قابيل لتكريمه عن مجمل أعماله الفنية، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ٣٥ التي تنعقد حاليا.



وعبر محمود قابيل في بداية الندوة عن سعادته البالغة بوجوده في مهرجان الإسكندرية السينمائي وعن تكريمه في هذه الدورة.



كان المهرجان افتتح مساء أمس بحضور وزيرة الثقافة ونخبة من النجوم منهم الإعلامي مفيد فوزي، وعمرو الليثي، ووفاء عامر والمنتج محمد فوزري زوجها، ونشوى مصطفى المخرج عمرو عابدين، وهاني لاشين ، وعادل أديب وزوجته منال سلامة ، رانيا فريد شوقي، والفنان طارق عبدالعزيز.