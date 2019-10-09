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أخبار البلد

تفاقم الصراعات الداخلية بتركيا ..الأبرز في العدد الجديد من المجلة اللندنية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:10 م
المجلة اللندنية
المجلة اللندنية
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صدى البلد
صدر العدد الأسبوعي من مجلة المجلة اللندنية والذي يشرف عليها من لندن الكاتب الصحفي مصطفي الدسوقي بعنوان «مجموعة البجع» في تركيا حيث رصد العدد الجديد تفاقم الصراعات الداخلية في حزب العدالة والتنمية بتركيا و التوترات المركبة داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتزايد حركة الانشقاقات داخل صفوف الحزب على مستويات مختلفة، والتي بدأت بكل من وزير الاقتصاد الأسبق، على باباجان، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، الذي توجه لتأسيس تجربة حزبية بديلة.

جاء ذلك بالتزامن مع توجيه انتقادات لاذعة لأوضاع البلاد السياسية وتطوراتها الاقتصادية ونمط الحكم الذي حاول الرئيس ترسيخه، ووظف الحزب من أجله بأدوات مختلفة، منها تهميش أدوار شركائه لتأسيس حكم فردي ذي صبغة عائلية.

كما تطرق العدد الأسبوعي الجديد إلى موضوع للكاتب الصحفي أحمد سالم مدير مجموعة المجلة بالقاهرة وهو دراسة لمرصد الأزهر الشريف حول أطفال أستراليا العائدين من داعش طرح خلالها عدة أسئلة أبرزها: هل يتحمَّل المنضمُّ لداعش وحده نتيجة انضمامه لهذا التنظيم المتطرف البربري بغض النظر عن أي سياقات أخرى أو ظروف محيطة؟ أم أن المنضمِّين لداعش تختلف أحوالهم تبعًا لأسباب انضمامهم للتنظيم وسياقاتها وسلوكهم بعد الانضمام؟.

كما شمل العدد الجديد عدد من الموضوعات الاقتصادية والفنية والثقافية فى شتي المنطقة العربية إضافة إلى أهم الموضوعات الرياضية.
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