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توك شو

هل دخلت مصر مرحلة الفقر المائي.. وزير الإسكان يجيب .. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:32 م
فقر مائي
فقر مائي
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عمرو ممدوح
قال وزير الإسكان، إن مصر دخلت في مرحلة الفقر المائي منذ 3 أو 4 سنوات، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول حول العالم داخل مرحلة الفقر المائي، إلا أن الدول تجيد التعامل مع هذه المرحلة.

وطلب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» من أعضاء مجلس النواب، من خلال تواجدهم مع القواعد الشعبية، وذلك للعمل على رفع وعي المواطنين حول خطورة مرفق المياه.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم العمل على تطوير مشروعين بتكلفة 17 مليار جنيه لمعالجة المياه، مشيرا إلى أن الكهرباء يمكن توليدها، على عكس المياه.
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