نهى أباظة تكتب: وأجيب البخت منين ؟؟ والمخ بقى فصين



واجيب البخت منين ..مع ضمير بيطلع في الروح ..وعزاه ناس مش موجوده ..

وهدومه ملونة علي سودا ... واخلاق مع صاحبها حوده ...وكرامة سابت السطح ..

ونزلت ارض تربي الدوده ..قال ايه ميزانيه محدوده ..خلي مقامها قريش بعد ما كان فلمنك وجوده ..

واجيب البخت منين ؟؟



منين والدم بقي مش موجود .....قال ايه ؟ عبووه زي الهوا في كياس ..

والدكتور مرضه زي علاجه ...وعلطول محتاس ...

والاصل ماطلعش رووف .. طلع مشايه ومداس.. .اتمشي عليه لما داب ..

ومابقاش متعاذ...واجيب البخت منين ؟؟



واجيب البخت منين والعقل يدوب علي أده.. .مش فاكر مين اللي هدوا ..

سرحان جوه الملكوت ...بقي صوره وشوية صوت ...عالي توطيه بريموت..

واطي يروح يموت.. ولو فتح عينه في ثانيه ..تبقي تتعمي التانيه ..وساعتها يركب عين ..

واجيب البخت منين؟؟



والمخ قليل البخت..مركبه وفاكرها يخت..

ساكناه ناس الوش لبسها ..وقال ايه الرب صاينها و حرسها ..

ناس بتلف وتدور .. الفاضي يعمل مشغول ...طيب لابس طرطور ..

قوي بيسن ساطور.. ولا فاهم منها حاجه..

واجيب البخت منين ؟؟



منين ؟ مع وشوش تفاصيلها مش كامله ..مع ضحكه من جواها شايله ..

مع شتيمه بعد سلام ..مع سيرتك في اي كلام ..

وملامح مش مرسومه ...ونصين الناس مقسومه..

قبل ماتشوف نتيجتها ..كانت طبعا محسومه ..

واجيب البخت منين؟؟



منين ؟ والمخ مش نساي..بيفكر علطول في اللي جاي ..

صحيح يشربها قهوه ..ويحسبوا عليه الشاي ..بس اهو عايش ..

وحيلاقيها منين ؟؟ اصله خلاص .. بقي فصين ..



فص ملح وداب .. وفص سطر في كتاب ..قلمه لا حبر ولا هباب ..

قلمه رصاص يقصر عمر..قلبه ماكنش زي الفل ..

والبخت يوم ما بييجي علي واحد ..استني مسيره ييجي عل الكل

واجيب البخت منين.. ؟؟



واجيب البخت منين .. والبخت ملوش رجلين..عايش يادوب بالقسط ..مديون بيسدد دين ..ضربه بتيجي من رجل ..والشوطه بتيجي من عين .. واجيب البخت منين ؟؟؟