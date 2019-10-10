مخول له الوصول لمعلومات حساسة.. خيانة في صفوف المخابرات العسكرية بأمريكا

صرحت وزارة العدل الأمريكية، بأنها اعتقلت موظفا بالمخابرات العسكرية الأمريكية بسبب نقضه عهود السرية وتسريبه معلومات محظورة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي لاثنين من الصحفيين بعامي 2018 و2019، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.



وقالت الوزارة إن العميل المخابراتي المعتقل، هنري كيلي فريز، 30 عامًا، من فرجينيا، موظف شاب في وكالة المخابرات العسكرية، وكان يحمل تصريحًا أمنيا يخول له الوصول إلى معلومات سرية وحساسة، لكنه نقض هذه السرية.



وجرى إلقاء القبض على فريز متلبسًا بالكشف عن معلومات حساسة للأمن القومي لتحقيق مكاسب شخصية، وينتظر الآن إجراءات محاكمته التي قد تبقيه في السجن لسنين طويلة.



واعتبر المحققون أن فريز خان الثقة التي منحها له الشعب الأمريكي، وخاطر بإلحاق الضرر بالأمن القومي لهذا البلد.



وتعد حالة فريز واحدة من ست حالات إفصاح غير مصرح بها كشفتها الوزارة خلال ما يزيد قليلًا على عامين.