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أخبار العالم

مسؤول كردي سوري يحذر: أسرى داعش هربوا من السجون

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:23 م
صدى البلد
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رويترز
حذر مسؤول كبير من أكراد سوريا اليوم الخميس من فرار مسلحي تنظيم داعش من السجون في شمال شرق البلاد مع احتدام القتال بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وأبلغ بدران جيا كرد رويترز بأن عدد قوات الأمن التي تحرس محتجزي داعش سيتقلص مع تصعيد القوات التركية هجوما بدأته أمس الأربعاء.

وعبر مسؤولون أمريكيون عن شعورهم بالقلق من احتمال انتهاز محتجزي داعش مثل هذه الفرصة للفرار من السجون.

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية آلافا من مقاتلي داعش في السجون وعشرات الآلاف من أقاربهم في مخيمات، وكثير منهم أجانب. وألحقت قوات سوريا الديمقراطية الهزيمة بجهاديين في مساحات شاسعة في شمال وشرق سوريا بدعم أمريكي يتمثل في قوات برية وقوة جوية.

وقال جيا كرد "بكل تأكيد هذا الهجوم سوف يخفف و يضعف النظام الحراسي و الحماية لهؤلاء الدواعش في السجون الذين يبلغ عددهم بالآلاف".

وأضاف "هذا الأمر قد يؤدي الى فرارهم أو إلى تصرفات قد تخرج من سيطرة القوات الأمنية لكون الأعداد التي تقوم بحراسة السجون تتقلص كلما اشتدت المعارك وهذا الأمر يشكل خطورة كبيرة".

وتقول قوات سوريا الديمقراطية إنها تحتجز 70 ألف أجنبي من نحو 60 جنسية منهم متشددون وزوجاتهم وأطفالهم علاوة على آلاف المقاتلين السوريين والعراقيين.

وقال زعماء الأكراد إنهم لا يملكون الموارد لتحمل العبء بمفردهم مناشدين الحكومات استعادة مواطنيهم لكن معظم الدول لم تستجب للمناشدة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن ما يصل إلى ألفي متشدد تقريبا من أعضاء التنظيم المحتجزين أجانب.

وقال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء إن الجيش الأمريكي تولى مسؤولية احتجاز بريطانيين اثنين من أهم متشددي تنظيم داعش كانت قوات سوريا الديمقراطية تحتجزهما ونقلهما خارج البلاد.

وأضاف المسؤول أنه يجري احتجاز الاثنين في موقع آمن لكنه لم يقدم تفاصيل.

وبدأت تركيا الهجوم أمس الأربعاء على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا بعدما انسحبت القوات الأمريكية من جزء من منطقة الحدود، لتفتح بذلك مرحلة خطيرة جديدة في الصراع السوري المستمر منذ ما يزيد على ثمانية أعوام.
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