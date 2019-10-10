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رياضة

أول ظهور رسمي للعضو الجديد بالجهاز الفني للزمالك

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:20 م
عصام مرعى
عصام مرعى
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
تواجد عصام مرعي المدرب المساعد الجديد في الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة ميتشو في تدريبات الفريق للمرة الأولى لأداء مهام عمله.

وانضم مرعي للجهاز الفني للفريق الأول بالنادي بديلا لأيمن عبد العزيز الذى انتقل للعمل بقطاع الناشئين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى الجولة الرابعة للدورى المقرر لها 19 أكتوبر الجارى .
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