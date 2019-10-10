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أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي يقترب من توجيه ضربة قاسية لتركيا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:11 م
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
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شريف سيد
أعلنت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي عن قربها من فرض عقوبات رادعة على تركيا بسبب عدوانها على الاراضي السورية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف عن عدد من الخيارات، للتعامل مع الأزمة الحالية بعد إطلاق تركيا العملية العسكرية "نبع السلام"، في شمال سوريا، للقضاء على الأكراد.

وقال "ترامب"، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لدينا خيار واحد من 3 خيارات للرد على تركيا وهي، إرسال آلاف القوات والانتصار عسكريا، أو ضرب تركيا بشدة من الناحية المالية ومعاقبتها، أو التوسط في صفقة بين تركيا والأكراد".

وأضاف "ترامب" أن الولايات المتحدة هزمت تنظيم داعش في سوريا بنسبة 100% ، لافتا إلى أنه لم يعد لدى واشنطن أي قوات في المنطقة التي تتعرض للهجوم من قبل تركيا.

وأشار إلى أن تركيا الآن تهاجم الأكراد في سوريا، حيث يقاتلان بعضهما البعض منذ 200 عام.
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