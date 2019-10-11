Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأسطورة.. رينيه فايلر يتغزل في الخطيب عقب التتويج بدرع الدوري المصري

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:40 ص
رينة فايلر و الخطيب
رينة فايلر و الخطيب
Advertisements
مصطفى كرم
نشر رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي صورة له مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر رينيه فايلر بالصور مع رئيس النادي الاهلي اثناء تسلم الأهلي لدرع بطولة الدوري المصري  عام"2018_2019" للمرة الـ41 في تاريخ النادي.

وعلق رينة فايلر على الصورة قائلا: "الاسطورة" .

وخاض الأهلي في الموسم الماضي 34 جولة ببطولة الدوري الممتاز ونجح في تحقيق الفوز في 25 مباراة كأكثر فرق الدوري تحقيقا للفوز وتعادل خمس مرات، وخسر أربع مباريات.

وحسم الأهلي لقب الدوري بالوصول للنقطة 80 وبفارق 8 نقاط عن الوصيف، وكان الفريق حسم اللقب قبل نهاية المسابقة رسميا بأسبوع واحد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الأهلي الجديد.. 10 معلومات عن رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر

فايلر في الأهلي .. فرصة الخطيب الأخيرة

مدرب الأهلي الجديد.. لماذا يثير رينيه فايلر رعب جماهير المارد الأحمر؟.. (تحليل)

الصحف العالمية تسخر من تعاقد الأهلى مع رينيه فايلر.. شاهد

شاهد.. رسالة رينيه فايلر لـ جماهير القلعة الحمراء بعد مباراة السوبر

الزمالك ابرزها.. 3 تحديات جديدة تواجه فايلر مع الأهلي

ترشيحاتنا

مسعف روسي قفز من طائرة على ارتفاع 2000 قدم فحدثت الكارثة في الجو

محمود متولي يكشف موقفه من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك .. فيديو

أول تعليق من مؤمن زكريا عقب تكريمه في حفل تتويج الأهلي بالدوري .. فيديو

دعاء قبل النوم داوم النبي على ترديده .. احرص عليه

عمرو الجنايني يفصح عن سر لأول مرة عن درع الدوري المصري.. فيديو

حادث مروري مروع بالسعودية.. وفاة 7 من عائلة واحدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من داخل سيارتها .. شاهد تاتو هيفاء وهبي وإطلالتها الجريئة

فستان لافت و مكياج صاخب .. جوهرة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة .. صور

برة المطبخ.. 5 استخدامات مذهلة لـ الليمون