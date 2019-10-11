الأسطورة.. رينيه فايلر يتغزل في الخطيب عقب التتويج بدرع الدوري المصري

نشر رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي صورة له مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر رينيه فايلر بالصور مع رئيس النادي الاهلي اثناء تسلم الأهلي لدرع بطولة الدوري المصري عام"2018_2019" للمرة الـ41 في تاريخ النادي.



وعلق رينة فايلر على الصورة قائلا: "الاسطورة" .



وخاض الأهلي في الموسم الماضي 34 جولة ببطولة الدوري الممتاز ونجح في تحقيق الفوز في 25 مباراة كأكثر فرق الدوري تحقيقا للفوز وتعادل خمس مرات، وخسر أربع مباريات.



وحسم الأهلي لقب الدوري بالوصول للنقطة 80 وبفارق 8 نقاط عن الوصيف، وكان الفريق حسم اللقب قبل نهاية المسابقة رسميا بأسبوع واحد.