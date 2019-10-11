الزيات تصدر ديوان بطل النهايات للشاعر محمد صقر

صدر حديثًا عن دار الزيات، للنشر والتوزيع، لصاحبتها الدكتورة شاهندة بنت الزيات، ديوان "بطل النهايات"، للشاعر محمد صقر.



جاء ذلك ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، التي من المقرر أن تنطلق في 22 يناير المقبل، بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

ومن أجواء الديوان:

ديــــوان بَــهـــديـــه .. بِــكُـــل مـــا فــيــه

لِـكُـل اللي قــالــو هــنــفــضَــل و راحــو

لـقـلـبـي اللـي لـسّـه بــيــنــزف جِــراحُـه

لِـكُــل إلّـلـي غــابــو و كُـل إلّـلـي بـاعـــو

و كُــل إلّلـي عـــابـــــو عــلــيّــا زمــان

لأحــلام أخــــويـا و مـحـــمــود كـمـان

يــا عـيـلـتـي الـجـمـيـله اللّي فيها الأمان



كلامي في ديواني لبنت السهر

بتسهر تدمع .. في رُكن بأوضتها

لراجل مفارق حبيبته و تايه

ما بين اللي عدى و ايام قضيتها



حاجات في الحياة هتكسر في روحك

و أحلام تسيبك و هتروح لغيرك

حاجات مش مناسبه داعيت ياما بيها

و فجأه تلاقيها في إيد حد غيرك

و هـتحـب واحــده تطيب جروحك

تحارب عشانها و هتروح لغيرك



فإنسي اللي عدّي و زيد الموّده

حياطنك دي سدّه و قلبك شاويش

بيسجن في روحك و بيزيد جروحك

بيتعب في طيرك و ينتف في ريش

كل اللي جنبك مسيره يفارق

و عمرك يعدّي .. هتِجني المفيش