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أخبار البلد

مطار سانت كاترين يستقبل الوفود المشاركة في احتفالية ملتقى الأديان.. صور

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:43 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
شهد مطار سانت كاترين، صباح اليوم الجمعة، توافد الضيوف المشاركين في الدورة الخامسة لاحتفالية ملتقى الأديان المنعقد في مدينة سانت كاترين حتى يوم 12 أكتوبر الجاري " تحت شعار "هنا نصلي معا"، بهدف تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر بكافة أنشطتها بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والجهات المعنية.

وصرح الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، بأن هذا الحدث يأتى تزامنًا مع أعمال تطوير مطار سانت كاترين والتي شملت رفع كفاءة الممر الرئيسى والترمك والاستراحة المخصصة لاستقبال السائحين و ساح انتظار السيارات، بالإضافة إلى زيادة مجموعات العمل بالمطار لتقديم وتسهيل كافة إجراءات سفر ووصول الوفود المشاركة فى الملتقى ، والذى يأتى وفقا لتوجيهات وزارة الطيران ،فى تقديم كافة أوجه الدعم للوفود المشاركة، والعمل على خروج الملتقى بصورة عالمية مشرفة تليق بمكانة مصر الحضارية والتاريخية وإرسال رسالة سلام إلى العالم أجمع لترسيخ مفهوم تسامح الأديان.

ويستقبل مطار سانت كاترين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، العديد من رحلات الطيران الشارتر التي تضم أفواج سياحية من مختلف أنحاء العالم لما تمتلكه سانت كاترين من مقومات طبيعية وتاريخية ودينية تجعلها من المقاصد السياحية المصرية الهامة.
مطار سانت كاترين يستقبل الوفود المشاركة في احتفالية ملتقى الأديان.. صور
مطار سانت كاترين يستقبل الوفود المشاركة في احتفالية ملتقى الأديان.. صور
مطار سانت كاترين يستقبل الوفود المشاركة في احتفالية ملتقى الأديان.. صور
مطار سانت كاترين يستقبل الوفود المشاركة في احتفالية ملتقى الأديان.. صور
مطار سانت كاترين يستقبل الوفود المشاركة في احتفالية ملتقى الأديان.. صور
مطار سانت كاترين يستقبل الوفود المشاركة في احتفالية ملتقى الأديان.. صور
مطار سانت كاترين يستقبل الوفود المشاركة في احتفالية ملتقى الأديان.. صور
مطار سانت كاترين يستقبل الوفود المشاركة في احتفالية ملتقى الأديان.. صور
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