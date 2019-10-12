Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

دورة تدريبية لتأهيل المدربين على رفع الوعي البيئي لدى طلاب المدارس

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:25 م
صدى البلد
Advertisements
حنان توفيق
قام مشروع بناء القدرات - المرحلة الثالثة – في إطار التعاون بين وزارتي البيئة والتربية والتعليم بتنظيم دورة تدريبية لعدد من المدربين بعنوان الاتفاقيات الدولية : الهدف والرسالة، وذلك في إطار توجيهات الدولة لرفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع المصري خاصة رفع مستوى الوعي بين طلاب المدارس لتعديل السلوكيات تجاه التعامل مع الموارد الطبيعية.

وتأتي هذه الدورة في إطار تحقيق الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية المرتبطة بالاتفاقيات البيئية وتسعى إلى بناء كوادر ملمة بكافة المفاهيم والقضايا البيئية الدولية والقومية وانعكاساتها على حياة البشر وتدريبهم على الرسائل التي يجب توجيهها لطلبة المدارس لبناء شخصية ذات إدراك ووعي بما حولها من موارد طبيعية قومية ونظم ترشيد الاستهلاك لتلك الموارد بما يضمن استدامتها.

وتم خلال التدريب، التعريف بالتنوع البيولوجي في مصر وتأثير كل من التغيرات المناخية وظاهرة التصحر على هذا التنوع ومدى تأثيره على أنشطة الإنسان في الزراعة والصناعة والسياحة والصيد والإنتاج الحيواني والتوسع العمراني.

وتناولت الدورة التي شارك فيها حوالي 13 مدربا، أسباب وآثار التغيرات المناخية وتم تزويد المتدربين بالمواد العلمية المساعدة والأفلام التعليمية تتناسب مع مستوى فهم الطلاب.

وفي نهاية التدريب تم استعراض الأنشطة المقترح تنفيذها من خلال المتدربين بعدد من المدارس الحكومية، والتي سيتم متابعتها من خلال مراحل المشروع في إطار تحقيق أهداف المشروع بتعزيز مشاركة المجتمع في تحقيق الأهداف البيئية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ربطها بالألوان.. مفاهيم بيئية جديدة في مناهج التعليم

في حفل تخريج أول دفعة للدبلوم البيئي بجامعة القاهرة.. بروتوكول تعاون بين كلية الدراسات الأفريقية العليا ووزارة البيئة.. والخشت: توسيع نطاق التعاون في مجالات الحد من المخاطر والمحميات الطبيعية

ترشيحاتنا

مفيش مسابقة.. مفاجأة من التعليم لـ المتقدمين لتعاقدات الـ 120 ألف معلم

بعد ظهوره مع عارضة الأزياء.. تعليق ناري من دعاء صلاح على مهاجمي محمد صلاح

أخبار الرياضة.. شريف إكرامي يوضح حقيقة انتقاله إلى الزمالك.. مرتضى منصور يفتح النار على الكاف من جديد.. صالح وكهربا يمنعان رئيس الزمالك من التعليق

شكري تفتح النار على تركيا: حاضنة للإرهاب وتدعي مكافحتها له .. فيديو

علقة ساخنة لـ عريس ليلة الدخلة من أهل عروسته لزواجه منها دون علمهم

أسعار هيونداي فيرنا المستعملة فى سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. أسعار صادمة لإطلالات النجمات..يسرا وإليسا وسميرة سعيد الأبرز

بـ مكياج وملابس سوداء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

للمرة الثانية.. سمكة قرش تثير ذعر السعوديين على شاطئ القنفذة.. صور