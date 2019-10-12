كي بالنار.. تفاصيل جديدة في قضية تعذيب طفلة للتسول بها في شبرا

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على بائع يدعي "ا.ا" مقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة للاشتباه به كونه والد الطفلة التي عثر عليها بحوزة عجوز شبرا الخيمة وتتسول بها وسط الشوارع لاستعطاف المارة.





تم ضبط البائع بعد أن أدلت المتهمة بمعلومات عنه وجار التحقيق معه حيث أفادت أنها لم تقم باختطاف الطفلة وأن والديها من أتوا بها منذ شهر وتركوها لها لتربيتها.





تلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغًا من بعض المواطنين بعثورهم على طفلة عليها علامات تعذيب بالكي بالنار تصطحبها سيدة متسولة في شوارع شبرا الخيمة للتسول بها واستعطاف المارة فقاموا باستيقافها وأخذ الطفلة منها واصطحابهما للقسم.



