غدر الصحاب.. شركة فيسبوك تواجه 5 صدمات كبرى قبل 3 أيام من حدث هام

في الوقت الذي كانت تأمل فيه شركة فيسبوك دخول ما يصل إلى 100 عضو في إتحاد ليبرا بحلول 2020 جاءت الصدمة العنيفة بانسحاب 5 شركات عملاقة من الاتحاد لتسقط أحلام فيسبوك في تسويق العملة الافتراضية على أوسع نطاق.



قررت شركات "إيباي، فيزا، ماستركارد، سترايب وميركاد بيج" الإنسحاب من بين 27 عضوا في اتحاد إدارة العملة الافتراضية "ليبرا" الخاصة بشركة فيسبوك ليصبح عدد الأعداد 22 فقط وهو آخر شئ قد ترغب فيه الشركة قبل أيام قليلة من أول حدث هام.



فبعد 3 أيام فقط كان من المقرر عقد أول اجتماع رسمي للاتحاد في جينيف بسويسرا لوضع أسس وبنود يلتزم بها جميع أعضاء الاتحاد في المستقبل لكن الشركات فضلت أخذ بعض الوقت لمراجعة أنفسهم ووضعهم المستقبلي قبل اتخاذ أي قرار وفقًا لموقع ذا فيرج.



وضع الانسحاب المؤقت شركة فيسبوك في موقف لا تحسد عليه، فلا يوجد راعي أمريكي عملاق للعملة الافتراضية حتى الآن، ولا توجد رؤية واضحة لمصير العملة مستقبلًا في الوقت الراهن.